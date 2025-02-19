Генштаб спростував інформацію про прорив росіян на курщині

росіяни намагаються поширювати дезінформацію про нібито прорив української оборони в курській області та масове вторгнення на територію України. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише УНН.

На тлі загальних не найкращих настроїв у наших соцмережах росіяни намагаються поширювати додаткові вкиди, зокрема що стосується якихось проривів української оборони в курській області та масового заходу на територію України. Це не відповідає дійсності, - пише Лиховій.

За його словами, станом на 15:00 19 лютого в курській області зафіксовано 12 бойових зіткнень, три з яких ще тривали. Решта атак була відбита. Одна з відбитих атак, близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка.

Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні. Збройні Сили України продовжують ведення оборонної операції в Курській області рф, знищуючи ворога та утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора, - зазначив речник.

Також, він закликав українців не піддаватися на інформаційно-психологічні операції (ІПСО) ворога та підтримувати військо.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував заяву путіна про широкомасштабний наступ росіян на курщині.

За його словами це була спроба заходу російської ДРГ на територію України. Втім, ДРГ була знищена.