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15 березня, 19:03 • 119514 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178980 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144682 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136606 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116188 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107313 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102756 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139663 перегляди

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Генштаб спростував інформацію про прорив росіян на курщині

Київ • УНН

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російські війська поширюють дезінформацію про прорив української оборони в курській області. В реальності зафіксовано 12 бойових зіткнень, всі спроби просування противника відбито.

росіяни намагаються поширювати дезінформацію про нібито прорив української оборони в курській області та масове вторгнення на територію України. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише УНН.

На тлі загальних не найкращих настроїв у наших соцмережах росіяни намагаються поширювати додаткові вкиди, зокрема що стосується якихось проривів української оборони в курській області та масового заходу на територію України. Це не відповідає дійсності,

- пише Лиховій.

За його словами, станом на 15:00 19 лютого в курській області зафіксовано 12 бойових зіткнень, три з яких ще тривали. Решта атак була відбита. Одна з відбитих атак, близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка. 

Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні. Збройні Сили України продовжують ведення оборонної операції в Курській області рф, знищуючи ворога та утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора,

- зазначив речник.

Також, він закликав українців не піддаватися на інформаційно-психологічні операції (ІПСО) ворога та підтримувати військо.

Нагадаємо 

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував заяву путіна про широкомасштабний наступ росіян на курщині.

За його словами це була спроба заходу російської ДРГ на територію України. Втім, ДРГ була знищена.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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