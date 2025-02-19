Генштаб опроверг информацию о прорыве россиян на Курщине
Киев • УНН
российские войска распространяют дезинформацию о прорыве украинской обороны в курской области. В реальности зафиксировано 12 боевых столкновений, все попытки продвижения противника отбиты.
россияне пытаются распространять дезинформацию о якобы прорыве украинской обороны в курской области и массовом вторжении на территорию Украины. Эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Объединенной стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий, пишет УНН.
На фоне общих не самых лучших настроений в наших соцсетях россияне пытаются распространять дополнительные вбросы, в частности касающиеся каких-то прорывов украинской обороны в курской области и массового захода на территорию Украины. Это не соответствует действительности,
По его словам, по состоянию на 15:00 19 февраля в курской области зафиксировано 12 боевых столкновений, три из которых еще продолжались. Остальные атаки были отбиты. Одна из отраженных атак, около шести утра, была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины на дирекции Николаево-Дарьино - Журавка.
Попытка успеха не имела. Основания для паники отсутствуют. Вооруженные Силы Украины продолжают ведение оборонительной операции в Курской области РФ, уничтожая врага и удерживая несколько сотен квадратных километров территории страны-агрессора,
Также, он призвал украинцев не поддаваться на информационно-психологические операции (ИПСО) врага и поддерживать войско.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг заявление Путина о широкомасштабном наступлении россиян на Курщине.
По его словам это была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. Впрочем, ДРГ была уничтожена.