Широкомасштабної спроби вторгнення рф на територію Сумщину не фіксувалося - Демченко
Київ • УНН
ДПСУ не зафіксувала спроб широкомасштабного вторгнення рф у Сумській області. Заяви путіна про прорив російських військ через кордон виявилися дезінформацією.
Широкомасштабної спроби вторгнення на територію України в межах Сумської області прикордонники не фіксували. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Власне якоїсь широкомасштабної спроби вторгнення на територію України в межах Сумської області ми не фіксували, зокрема на тих відтинках, в тих смугах оборони де знаходяться прикордонні підрозділи, не було ні спроб заходу ДРГ, ні власне більшими силами, щоб ворог атакував саме підрозділи Держприкордонслужби,
Доповнення
19 лютого речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявляв, що росіяни намагаються поширювати дезінформацію про нібито прорив української оборони в курській області та масове вторгнення на територію України. Ця інформація не відповідає дійсності.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що ворожа ДРГ намагалася зайти на територію України, але була знищена. Широкомасштабного наступу росіян з курської області, як про це заявляв російський диктатор володимир путін, не було.
Про наступ росіян з курської області заявляв володимир путін.
"Найостанніша інформація, яку доповіли буквально годину тому: сьогодні (19 лютого - ред.) вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон рф і України і вийшли на територію противника", - заявив путін.