Широкомасштабної спроби вторгнення рф на територію Сумщину не фіксувалося - Демченко

Широкомасштабної спроби вторгнення на територію України в межах Сумської області прикордонники не фіксували. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Власне якоїсь широкомасштабної спроби вторгнення на територію України в межах Сумської області ми не фіксували, зокрема на тих відтинках, в тих смугах оборони де знаходяться прикордонні підрозділи, не було ні спроб заходу ДРГ, ні власне більшими силами, щоб ворог атакував саме підрозділи Держприкордонслужби,