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Шевченко вызвал трех дополнительных футболистов в сборную Украины

Киев • УНН

 • 11163 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение провести кадровые изменения в лагере сборной, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Шевченко вызвал трех дополнительных футболистов в сборную Украины

Коуч перевел из резервного списка сборной к основному полузащитников Виктора Коваленко ("Шахтер"), Сергея Сидорова ("Динамо") и Евгения Шахова ("Лечче", Италия).

Вместе с ранее вызванным 21-м исполнителем указанные футболисты прибудут 7 октября в Харьков, в расположение "сине-желтых".

Как известно, именно в ближайший понедельник сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев).

Как сообщал УНН, Шевченко вместе с одним из братьев Кличко выступали на престижном профессиональном турнире по гольфу.

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