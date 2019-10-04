Шевченко вызвал трех дополнительных футболистов в сборную Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение провести кадровые изменения в лагере сборной, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Коуч перевел из резервного списка сборной к основному полузащитников Виктора Коваленко ("Шахтер"), Сергея Сидорова ("Динамо") и Евгения Шахова ("Лечче", Италия).
Вместе с ранее вызванным 21-м исполнителем указанные футболисты прибудут 7 октября в Харьков, в расположение "сине-желтых".
Как известно, именно в ближайший понедельник сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев).
Как сообщал УНН, Шевченко вместе с одним из братьев Кличко выступали на престижном профессиональном турнире по гольфу.