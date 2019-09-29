Шевченко і Кличко: українці виступають на турнірі з гольфу в Шотландії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Колишні українські зірки світового спорту Володимир Кличко та Андрій Шевченко беруть участь у професійному турнірі з гольфу "The Alfred Dunhill Links Championship", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Кличко-молодший у парі із Маттіасом Швабом поділяють місця з 146 по 152, а Шевченко знаходиться вище — з 24 по 28 місця у парі з Ніколаем Хьогаардом.
На даному турнірі, окрім професійних спортсменів також беруть участь й зірки шоу-бізнесу та спорту.
Серед зірок шоу-бізнесу та спорту варто виокремити: Луїша Фігу, Джеймі Реднаппа, Руда Гулліта, Джастіна Тімберлейка, Брайана Макфаддена, Майка Резерфорда, Хьюї Льюїс, Девіда Фаррела, Люка Вілсона, Грега Кіннера та інших.
Додамо, що турнір триває у Единбурзі з 26 по 29 вересня.