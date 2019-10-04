Шевченко викликав трьох додаткових футболістів до збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Головний тренер національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення провести кадрові зміни в таборі збірної, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Коуч перевів з резервного списку збірної до основного півзахисників Віктора Коваленка ("Шахтар"), Сергія Сидорчука ("Динамо") та Євгена Шахова ("Лечче", Італія).
Разом із раніше викликаним 21-м виконавцем зазначені футболісти прибудуть 7 жовтня до Харкова, у розташування "синьо-жовтих".
Як відомо, саме найближчого понеділка збірна України розпочне підготовку до відбірних матчів Євро-2020 проти Литви (11 жовтня, Харків) та Португалії (14 жовтня, Київ).
Як повідомляв УНН, Шевченко разом із одним з братів Кличко виступали на престижному професійному турнірі з гольфу.