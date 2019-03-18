Шевченко раскрыл план нейтрализации Роналду в игре с Украиной

Рулевой "сине-желтых" пожаловался относительно тяжести сдерживания лидера португальской команды Криштиану Роналду, но все-таки рассказал о стратегии на эту игру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины по футболу нацелена на победу в финальной части ЧЕ 2020

"Против лучших игроков мира, против Криштиану Роналду стратегию разработать очень трудно. Он находится в отличной форме, а мы должны работать над командной игрой. Я не вижу шансов играть с ним индивидуально. Мы должны построить нашу игру за счет коллективизма. Нам нужно отодвинуть Криштиану дальше от ворот. Хет-трик, который он сделал в последнем матче Лиги чемпионов, еще раз говорит о том, что возраст для него - не помеха. Те самые замечательные качества, отличная игра в штрафной ... Мы посмотрели немало поединков сборной Португалии и отлично представляем ее возможности", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, руководитель сборной проинформировал о некоторых проблемах со здоровьем Виктора Коваленко и отметил малое количество дней для подготовки к официальному старту команды.

"Мы вызвали большое количество исполнителей, даже чуть больше, чем поедет в Португалию и Люксембург. Это связано с тем, что динамовцы провели много поединков. Поэтому мы должны оценить готовность наших игроков и посмотреть на их физическое состояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападающий Мораес получил украинское гражданство

Сейчас у нас будет четыре дня полноценной подготовки. Сейчас все в норме, только Коваленко чувствует небольшой дискомфорт. Он прошел тестирование, посмотрим", - подытожил главный тренер.

Добавим, что в Лиссабоне 22-го марта украинцев ожидает проверка в отборе к Евро-2020 в виде Португалии, а 25-го марта будет сыгран поединок с Люксембургом.