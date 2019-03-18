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Шевченко розкрив план нейтралізації Роналду у грі з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Головний наставник футбольної збірної України Андрій Шевченко поділився думками з приводу стартового протистояння команди у відборі до Євро-2020 із Португалією, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу України.

Шевченко розкрив план нейтралізації Роналду у грі з Україною

Рульовий "синьо-жовтих" побідкався щодо важкості стримування лідера португальської команди Кріштіану Роналду, але все-таки розповів про стратегію на дану гру.

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"Проти найкращих гравців світу, проти Кріштіану Роналду стратегію розробити дуже важко. Він перебуває в чудовій формі, а ми повинні працювати над командною грою. Я не бачу шансів грати з ним індивідуально. Ми маємо побудувати нашу гру за рахунок колективізму. Нам потрібно відсунути Кріштіану якнайдалі від воріт. Хет-трик, який він зробив в останньому матчі Ліги чемпіонів, ще раз говорить про те, що вік для нього — не перешкода. Ті самі чудові якості, відмінна гра у штрафному майданчику... Ми подивилися чимало поєдинків збірної Португалії й чудово уявляємо її можливості", - наголосив Шевченко.

Крім того, керманич збірної проінформував стосовно деяких проблем зі здоров'ям Віктора Коваленка та відзначив малу кількість днів для підготовки до офіційного старту команди.

"Ми викликали велику кількість виконавців, навіть трохи більше, ніж поїде до Португалії та Люксембургу. Це пов'язано з тим, що динамівці провели багато поєдинків. Тому ми маємо оцінити готовність наших гравців і подивитися на їхній фізичний стан.

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Наразі в нас буде чотири дні повноцінної підготовки. Нині всі в нормі, лише Коваленко відчуває невеликий дискомфорт. Він пройшов тестування, подивимося", - підсумував головний тренер.

Додамо, що у Лісабоні 22-го березня на українців очікує перевірка у відбору до Євро-2020 у вигляді Португалії, а 25-го березня буде зіграний поєдинок із Люксембургом.

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