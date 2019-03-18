Нападник Мораес отримав українське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Уродженець бразильського Сантусу, нападник “Шахтаря” Жуніор Мораес отримав українське громадянство. Про це повідомляє сайт “гірників”, передає УНН.
Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.
Таким чином Мораес отримає український паспорт і тепер зможе виступати за національну збірну країни. Адже 22 березня “жовто-сині” стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.
Довідка: Мораес починав кар’єру в бразильських клубах “Сантос”, “Понте-Прета” і “Санту-Андре”, потім грав в румунській “Глорії” і болгарському “ЦСКА”. Влітку 2012 року перебрався в Україну: провів по 3 сезони за донецький “Металург” і київське “Динамо”. У червні 2018 року підписав контракт з “Шахтарем”. Є кращим бомбардиром поточного чемпіонату (16 м’ячів). Всього в УПЛ провів 138 матчів, забив 73 голи.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що виступає за можливість подвійного громадянства для української діаспори.