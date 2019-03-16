Клімкін виступив за подвійне громадянство української діаспори
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що виступає за можливість подвійного громадянства для української діаспори. Про це він заявив в ефірі Радіо Культура, передає УНН.
"Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю", - зазначив Клімкін, відповідаючи на запитання про подвійне громадянство та української діаспори.
"Я вважаю, що ми маємо просто прописати критерії. Звичайно, ми маємо до цього йти", - додав він.
З його слів, Україна втрачає тисячі і тисячі українців, "які могли б працювати тут, і не тільки в державних органах чи якійсь бюрократії, чи бізнесі, але й також створювати сучасну українську культуру".
"Багато людей розуміють нас, українців, через українську культуру. Вони дивляться на нас, на нашу культуру і таким чином розуміють, хто такі українці, чому Україна – це унікальна країна, чому вона єдина здатна боротися з Росією", - зауважив голова МЗС.
Нагадаємо, раніше Клімкін висловився щодо подвійного громадянства з РФ, для нардепів і простих людей.