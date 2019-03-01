Клімкін висловився щодо подвійного громадянства з РФ, для нардепів і простих людей

"Я за те, щоб ми запровадили подвійне громадянство. Але подвійне громадянство з країною-агресором має бути за будь-яких умов виключено. Коли Росія поверне окупований Донбас і Крим, можливо, ми до цього повернемось", - сказав Клімкін.

Але, з його слів, до того моменту - ніяких можливостей для подвійного громадянства з РФ немає. При цьому, за словами Клімкіна, для подвійного громадянства у Верховній Раді має бути політичне рішення.

"Щодо подвійного громадянства, наприклад, нашого парламенту у Верховній Раді, це має бути політичне рішення. Ця проблема буде обговорюватись", - зазначив міністр.

Він сказав також, що має власну точку зору стосовно цього, яку "я не хочу зараз викладати, щоб не тиснути на інших".

"Але хочу підкреслити - я за подвійне громадянство, за те, щоб були чіткі критерії щодо цього подвійного громадянства, за те, щоб українці, які мають сьогодні подвійне громадянство з Канадою, США, могли спокійно приїжджати до нас і працювати", - додав він.

Нагадаємо, протягом минулого року російське громадянство отримали понад 80 тис. громадян України.

Як повідомляв УНН, восени минулого року розгорівся скандал щодо видачі Угорщиною своїх паспортів громадянам України на території Закарпаття. Усе почалося, коли деякі ЗМІ повідомили про те, що у консульстві Угорщини в Береговому "з келихом шампанського" громадянам України видавали угорські паспорти. Після цього Угорщина перенесла видачу своїх паспортів із Берегово до сусіднього угорського міста Кішварда.

Наприкінці листопада офіційний Київ передав на розгляд Будапешту проект угоди, метою якої є налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам множинного громадянства. Документ був переданий у ході українсько-угорських консульських консультацій, які відбулися в Києві.

У грудні ця країна припинила видачу своїх паспортів українським громадянам в консульствах на території України.