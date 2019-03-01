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Климкин высказался о двойном гражданстве с РФ, для нардепов и простых людей

Киев  •  УНН

 • 10496 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина должна позволить иметь двойное гражданство всем гражданам, но не с Россией. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Я за то, чтобы мы ввели двойное гражданство. Но двойное гражданство со страной-агрессором должно быть при любых условиях исключено. Когда Россия вернет оккупирован Донбасс и Крым, возможно, мы к этому вернемся", - сказал Климкин.

Но, по его словам, до того момента - никаких возможностей для двойного гражданства с РФ нет. При этом, по словам Климкина, для двойного гражданства в Верховной Раде должно быть политическое решение.

"О двойном гражданстве, например, нашего парламента в Верховной Раде, это должно быть политическое решение. Эта проблема будет обсуждаться", - отметил министр.

Он сказал также, что свою точку зрения относительно того, какую "я не хочу сейчас выкладывать, чтобы не давить на других".

"Но хочу подчеркнуть - я за двойное гражданство, за то, чтобы были четкие критерии в этом двойного гражданства, за то, чтобы украинцы, которые имеют сегодня двойное гражданство с Канадой, США, могли спокойно приезжать к нам и работать", - добавил он.

Напомним, в течение прошлого года российское гражданство получили более 80 тыс. граждан Украины.

Как сообщал УНН, осенью прошлого года разгорелся скандал вокруг выдачи Венгрией своих паспортов гражданам Украины на территории Закарпатья. Все началось, когда некоторые СМИ сообщили о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта. После этого Венгрия перенесла выдачу своих паспортов с Берегово в соседний венгерскийо город Кишварда.

В конце ноября официальный Киев передал на рассмотрение Будапешта проект соглашения, целью которого является налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев множественного гражданства. Документ был передан в ходе украинского-венгерских консульских консультаций, которые состоялись в Киеве.

В декабре эта страна прекратила выдачу своих паспортов украинским гражданам в консульствах на территории Украины.

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