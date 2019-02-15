Торік понад 80 тисяч українців отримали громадянство Росії

Зазначається, що громадянство Росії отримали понад 83 тис. українців, і майже 65 тис. отримали посвідку на постійне проживання.

При цьому дозвіл на тимчасове проживання отримали трохи більше 77 тис. українців.

Всього поставлено на міграційний облік понад 1,7 млн українців. З них понад 44 тис. в'їхали до Росії з туристичною метою, майже 30 тис. для навчання, більше 460 тис. для роботи та понад півмільйона з особистих справ.

В той же час з міграційного обліку було знято більше мільйона громадян України.

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби з початку 2019 року до України в'їхали 28 тис. росіян і ще 1 тис. не пропустили.

Також з початку 2019 року Україна на кордоні зняла біометричні дані з понад 16 тис. громадян Росії.