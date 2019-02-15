В прошлом году более 80 тысяч украинцев получили гражданство России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В течение прошлого года российское гражданство получили более 80 тыс. граждан Украины. Такие данные приводятся в статистике миграционной ситуации МВД России, передает УНН.
Отмечается, что гражданство России получили более 83 тыс. украинцев, и почти 65 тыс. получили вид на жительство.
При этом разрешение на временное проживание получили чуть более 77 тыс. граждан Украины.
Всего поставлено на миграционный учет более 1,7 млн украинцев. Из них более 44 тыс. въехали в Россию с туристической целью, почти 30 тыс. для обучения, более 460 тыс. для работы и более полумиллиона по личным делам.
В то же время с миграционного учета сняли более миллиона граждан Украины.
Напомним, по данным Госпогранслужбы с начала 2019 в Украину въехали 28 тыс. россиян и еще 1 тыс. не пропустили.
Также с начала 2019 Украина на границе сняла биометрические данные с более 16 тыс. граждан России.