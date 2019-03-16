Климкин выступил за двойное гражданство украинской диаспоры

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю", - отметил Климкин, отвечая на вопрос о двойном гражданстве и украинской диаспоре.

"Я считаю, что мы должны просто прописать критерии. Конечно, мы должны к этому идти", - добавил он.

По его словам, Украина теряет тысячи и тысячи украинцев, "которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или какой-то бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру".

"Многие люди понимают нас, украинцев, через украинскую культуру. Они смотрят на нас, на нашу культуру и таким образом понимают, кто такие украинцы, почему Украина - это уникальная страна, почему она единственная способна бороться с Россией", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее Климкин высказался о двойном гражданстве с РФ, для нардепов и простых людей.