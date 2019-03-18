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Нападающий Мораес получил украинское гражданство

Киев • УНН

 • 9106 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Уроженец бразильского Сантуса, нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Об этом сообщает сайт "горняков", передает УНН.

Нападающий Мораес получил украинское гражданство

Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом Мораес получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны. Ведь 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

Справка: Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском "ЦСКА". Летом 2012 года перебрался в Украине: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 подписал контракт с "Шахтером". Является лучшим бомбардиром текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ провел 138 матчей, забил 73 гола.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за возможность двойного гражданства для украинской диаспоры.

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