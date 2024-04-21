Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

В результате аварии на трассе Р-343 "Луганск - Лисичанск" погибли шесть человек, еще один человек пострадал. Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на так называемую "региональную прокуратуру ЛНР", передает УНН.

Детали

По информации, ДТП произошло 20 апреля около 16:40 в районе поселка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли говорится в сообщении.

Еще одного пассажира УАЗа доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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