Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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luhanskЛуганск
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  147826 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  197790 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  134472 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  118197 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  89632 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101326 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206675 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236796 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233003 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176579 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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19 апреля 2024, 15:15  •  197790 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  276924 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  381310 просмотра

Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

В ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск" погибли шесть человек, один человек - пострадал. ДТП произошло 20 апреля около 16:40 в районе поселка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

Общество •   •  3473 просмотра
Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Палата представителей Конгресса США одобрила новый большой пакет помощи Украине, который повысит способность Украины защитить себя от российских захватчиков и укрепит безопасность в Европе и Северной Америке.

Война •   •  4238 просмотра
"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине

США призвали ЕС уменьшить налоги на доходы от замороженных активов России

США призывают ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы максимизировать средства, которые могут быть одолжены Украине, потенциально до 50 миллиардов долларов этим летом, путем выпуска облигаций или займов, которые будут погашаться за счет процентов от этих активов.

Экономика •   •  4180 просмотра
США призвали ЕС уменьшить налоги на доходы от замороженных активов России

Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС

Президент Турции Эрдоган встретился в Стамбуле с председателем политбюро Хамаса Исмаилом Ханией, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и инициативы по прекращению огня.

политика •   •  4176 просмотра
Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС

Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

Мужчина, который поджег себя возле здания суда над Трампом, скончался от полученных травм.

политика •   •  5121 просмотра
Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.

Общество •   •  7573 просмотра
На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США одобрила законопроект, который может запретить TikTok, если компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

политика •   •  7436 просмотра
В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok

Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

Блинкен посетит Китай, чтобы призвать Пекин прекратить поддержку России в войне в Украине.

Война •   •  9040 просмотра
Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США

Палата представителей Конгресса США одобрила важный пакет помощи Украине, что побудило министра иностранных дел Украины Кулебу объявить этот день "плохим днем для Путина" и высоко оценить непоколебимую поддержку Америки в отстаивании своих ценностей.

Война •   •  9982 просмотра
"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США

США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

США рассматривают возможность направить до 60 дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве для поддержки логистики, надзора и обслуживания вооружений, поставляемых в Украину, расширяя свое небоевое военное присутствие в стране.

Война •   •  10662 просмотра
США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico