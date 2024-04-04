В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине

В так называемой "лнр" усилили принудительные меры по призыву, объявляя в розыск тех, кто не явился по повестке. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Луганщины начали официально разыскивать призывников в возрасте 18-30 лет для службы в армии рф. Мужчины старше этого возраста, также под угрозой мобилизации. При этом населению не объявили, сколько тысяч мужчин заберут весной. В Администрации добавляют, что в случае неявки по повестке или отсутствия по месту жительства мужчин объявляют в розыск.

В то же время населению, проживающему в селах вблизи линии фронта, предлагают эвакуироваться, но тем, кто отказывается, доставляют лекарства и продукты

Каждое освобожденное село возле фронта, где еще остаются люди, посещаем раз в несколько дней. Местные жители отказываются эвакуироваться, однако должны получить всю возможную помощь. На этот раз привезли в Невское и Новолюбовку то, что они заказывали - лекарства и хозяйственные товары. Хлеб и продукты питания - еженедельно, как обычно. Организации и доставке помощи поспособствовали Краснореченская военная администрация, благотворители и луганские полицейские - проинформировал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Добавим

Также в областной администрации напомнили, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки противника возле Андреевки и Белогоровки. Удар с авиации враг нанес по Стельмаховке. По Невскому - из минометов и артиллерии.

Отмечается, что вокруг оккупированного Смоляниново, что вблизи Северодонецка, уже более трех суток пылает хвойный лес. Оккупационные власти и пожарные имеют информацию о чрезвычайной ситуации, но никаких действий от них местные жители пока не дождались.

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