На Луганщине оккупанты увольняют шахтеров и позволили "предпринимателям" уклоняться от уплаты налогов

На временно оккупированной территории Луганской области увольняют работников шахт. Кроме того, власти так называемой "лнр" позволили нарушать налоговое законодательство. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в центры занятости на временно оккупированной Луганщине обращаются сотрудники угледобывающих предприятий, которые недавно были переданы за бесценок и без торгов новым инвесторам, и сообщают, что их уволили по инициативе работодателя. В частности, это шахты "Востокуголь" и ГОФ "Белореченская".

Кроме того, в сообщении отмечается, что до конца 2024 года предпринимателей из так называемой "лнр" не будут штрафовать за нарушение налогового законодательства.

Речь идет о нарушении правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения и неуплате сумм налога. О последствиях для наемных работников инициаторы этого "смягчения" не думают - добавляют в сообщении.

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