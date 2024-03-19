Главаря "лнр" будут судить за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении "главы лнр" леонида пасечника. Ему инкриминируют проведение незаконных выборов на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Луганская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Расследованием установлено, что с 01 по 10 сентября 2023 года в соответствии с законодательством рф и "лнр" на оккупированных территориях Луганской области состоялись незаконные "выборы депутатов народного совета и депутатов представительных органов муниципальных образований лнр первого созыва".

23 сентября прошлого года фигурант был переизбран на должность "главы лнр" по представлению президента россии и присягнул на верность конституции рф и псевдореспублике. Вступил в должность "руководителя".

Фигурант продолжает вести активную антиукраинскую деятельность на территории псевдореспублики. Систематически участвует в пропагандистских медийных кампаниях кремля.

Обвиняемый, как "глава лнр" вместе с представителями рф ранее создал условия для аннексии Луганской области путем проведения фиктивного "референдума" и подписания договора о "присоединении" региона к россии, - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируется участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории, публичные призывы к их проведению и добровольное избрание в незаконный орган власти (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

В ведомстве добавили, что ранее в суд было передано другое дело против фигуранта, за ряд преступлений против основ нацбезопасности Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

Самопровозглашенного главу Дымерской объединенной территориальной общины на Киевщине приговорили к 9 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами и распространение ложной информации о Вооруженных Силах Украины в условиях военного положения.