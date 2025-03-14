Шатдаун под вопросом: лидер демократов в Сенате США обещает голосовать за законопроект о финансировании правительства
Киев • УНН
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что будет голосовать за законопроект о финансировании правительственных структур США. Он считает это лучшим выбором для страны.
Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что проголосует за законопроект о финансировании работы правительственных структур США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам Шумера, есть реальный путь предотвратить "шатдаун" в США.
Я считаю, что моя работа - сделать лучший выбор для страны, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный американскому народу. Поэтому я буду голосовать за то, чтобы правительство оставалось открытым
В то же время он не смог спрогнозировать, будет ли достаточно голосов демократов, чтобы в пятницу принятый Палатой представителей законопроект о финансировании правительства был утвержден.
"Это нелегкое решение. Я думаю, что люди в моей группе приняли свои решения, а я принял свое. ... Я твердо убежден, что принял правильное решение", - добавил Шумер.
Напомним
Накануне лидер демократов Чак Шумер заявил, что демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект для предотвращения приостановления работы правительства. Теперь документ должен одобрить Сенат. Для этого потребуется двухпартийная поддержка.
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