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Шатдаун під питанням: лідер демократів у Сенаті США обіцяє голосувати за законопроєкт про фінансування уряду

Київ • УНН

 • 16959 перегляди

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що голосуватиме за законопроєкт про фінансування урядових структур США. Він вважає це найкращим вибором для країни.

Шатдаун під питанням: лідер демократів у Сенаті США обіцяє голосувати за законопроєкт про фінансування уряду

Лідер демократів у Сенаті Конгресу США Чак Шумер заявив, що проголосує за законопроект про фінансування роботи урядових структур США. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За словами Шумера, є реальний шлях запобігти "шатдауну" у США.

Я вважаю, що моя робота - зробити найкращий вибір для країни, щоб мінімізувати шкоду, завдану американському народу. Тому я буду голосувати за те, щоб уряд залишався відкритим

- сказав лідер меншості у Сенаті.

Водночас він не зміг спрогнозувати, чи буде достатньо голосів демократів, щоб у п'ятницю прийнятий Палатою представників законопроєкт про фінансування уряду був затверджений.

"Це нелегке рішення. Я думаю, що люди в моїй групі прийняли свої рішення, а я прийняв своє. ... Я твердо переконаний, що прийняв правильне рішення", - додав Шумер.

Нагадаємо

Напередодні лідер демократів Чак Шумер заявив, що демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.

Раніше  Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду. Тепер документ має схвалити Сенат. Для цього буде потрібна двопартійна підтримка.

"Вони хочуть знищити країну": Трамп попередив про можливий "шатдаун" у США10.03.25, 05:47 • 31107 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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