"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями
ФК "Шахтер" объявляет о создании футбольной команды для раненых военнослужащих, потерявших конечности на войне, с целью обеспечения их реабилитации через спорт.
Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора
Четыре гражданских лица погибли во время российского обстрела Херсона 5 февраля, который сейчас расследуется как военное преступление.
На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин
Пограничники на Закарпатье во время поиска нарушителей границы случайно сбили мужчину. Работники ГПСУ сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.
Переработанная российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку" - ВВС
Великобритания продолжает опосредованно импортировать миллионы баррелей российской нефти каждый год через нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти в таких странах, как Индия, которые затем экспортируются в Великобританию, подрывая западные санкции, направленные на ограничение доходов от российской нефти.
ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
Украинский парламент снова будет голосовать за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Кроме того, вынесут на переголосование законопроект о едином электронном реестре военнообязанных.
Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой
Вице-премьер-министр Украины Федоров обсудил со своим польским коллегой текущее цифровое сотрудничество, отметив ключевую поддержку Польши цифровой инфраструктуры Украины после вторжения России.
россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами
российские оккупанты активно готовятся к проведению фейковых выборов на оккупированных украинских территориях, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки Путина.
Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму
Большой российский десантный корабль был замечен на судостроительном заводе в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму. Информация оперативно передана ВСУ.
россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод
российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии, повредив строения, линию электропередачи, газопровод и заборы.
Оккупанты ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший и раненая
Российская армия обстреляла город Ворожба в Сумской области Украины из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего, по словам мэра города, погиб один человек и ранена его мать.