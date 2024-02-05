"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями

Футбольный клуб "Шахтер" предлагает раненым военным программу реабилитации через спорт, благодаря участию в новой команде. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", передает УНН.

Детали

ФК "Шахтер" объявляет о создании футбольной команды для людей с инвалидностью. Участниками команды станут военные, которые во время боевых действий получили ранения и, как следствие, ампутацию конечностей.

Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область).

Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе - европейских.

Получить информацию о наборе в команду можно по телефону +38 050 217 47 96.

Дополнение

В Украине примерно 20 тысяч человек потеряли конечности из-за войны - AP

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин отметил, что по разным оценкам сейчас в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений.

"Шахтер" - первый клуб УПЛ, который создает команду для военных с ампутациями. Наша задача - создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. При организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола. - заявил Палкин.

Напомним

Минветеранов совместно с Минобороны Украины реализуют проект, которым предусмотрено привлечение ветеранов войны к преподаванию начальной военной подготовки.

Участники из 15 областей Украины прошли курсы по повышению квалификации на базе Национального университета обороны Украины по обновленной программе.