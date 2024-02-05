"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  102187 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  111253 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  109746 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  120517 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  229583 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  331728 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  323892 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  285324 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  279167 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229745 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями

ФК "Шахтер" объявляет о создании футбольной команды для раненых военнослужащих, потерявших конечности на войне, с целью обеспечения их реабилитации через спорт.

Спорт •   •  13061 просмотра
"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями

Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора

Четыре гражданских лица погибли во время российского обстрела Херсона 5 февраля, который сейчас расследуется как военное преступление.

Война •   •  19012 просмотра
Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора

На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин

Пограничники на Закарпатье во время поиска нарушителей границы случайно сбили мужчину. Работники ГПСУ сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.

Криминал и ЧП •   •  15259 просмотра
На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин

Переработанная российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку" - ВВС

Великобритания продолжает опосредованно импортировать миллионы баррелей российской нефти каждый год через нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти в таких странах, как Индия, которые затем экспортируются в Великобританию, подрывая западные санкции, направленные на ограничение доходов от российской нефти.

Война •   •  22379 просмотра
Переработанная российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку" - ВВС

ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Украинский парламент снова будет голосовать за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Кроме того, вынесут на переголосование законопроект о едином электронном реестре военнообязанных.

Война •   •  19382 просмотра
ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой

Вице-премьер-министр Украины Федоров обсудил со своим польским коллегой текущее цифровое сотрудничество, отметив ключевую поддержку Польши цифровой инфраструктуры Украины после вторжения России.

Политика •   •  17281 просмотра
Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой

россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами

российские оккупанты активно готовятся к проведению фейковых выборов на оккупированных украинских территориях, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки Путина.

Война •   •  19421 просмотра
россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами

Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

Большой российский десантный корабль был замечен на судостроительном заводе в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму. Информация оперативно передана ВСУ.

Война •   •  19792 просмотра
Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод

российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии, повредив строения, линию электропередачи, газопровод и заборы.

Война •   •  19338 просмотра
россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод

Оккупанты ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший и раненая

Российская армия обстреляла город Ворожба в Сумской области Украины из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего, по словам мэра города, погиб один человек и ранена его мать.

Война •   •  18878 просмотра
Оккупанты ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший и раненая