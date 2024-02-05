"Шахтар" створив футбольну команду для поранених військових з ампутаціями

Футбольний клуб "Шахтар" пропонує пораненим військовим програму реабілітації через спорт, завдяки участі у новій команді. Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар", передає УНН.

Деталі

ФК "Шахтар" оголошує про створення футбольної команди для людей з інвалідністю. Учасниками команди стануть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок.

Планується, що на першому етапі до команди увійдуть 20 гравців та наставник, які проводитимуть регулярні тренування в Києві та Щасливому (Київська область).

Набір футболістів і підготовка тренерів розпочнеться найближчим часом. У майбутньому передбачена участь команди в змаганнях, у тому числі – європейських.

Отримати інформацію щодо набору до команди можна за номером +38 050 217 47 96.

Доповнення

В Україні приблизно 20 тисяч людей втратили кінцівки через війну — AP

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін зауважив, що за різними оцінками наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення.

"Шахтар" – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання – створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу.