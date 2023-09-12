Перші 26 ветеранів війни пройшли навчання і викладатимуть початкову військову підготовку в школах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У новому проекті Мінветеранів та Міноборони перші 26 ветеранів війни пройшли навчання. Зазначається, що в ході курсів майбутні вчителі з початкової військової підготовки отримали актуальну інформацію по базових курсах з тактичної медицини, вогневої підготовки, історії українського війська, а також психології, передає УНН.
Деталі
Мінветеранів спільно з Міноборони України реалізують проект, яким передбачено залучення ветеранів війни до викладання початкової військової підготовки. Учасники з 15 областей України пройшли курси з підвищення кваліфікації на базі Національного університету оборони України за оновленою програмою.
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«Днями відбувся перший випуск 26 слухачів курсу з підвищення кваліфікації, які отримали державні сертифікати. У ході навчання ветерани вдосконалили свою педагогічну майстерність, отримали актуальну інформацію по базових курсах з тактичної медицини, вогньової підготовки, історії українського війська, а також психології», - повідомила в.о. директора Департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Мінветеранів Світлана Строкач.
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У відомстві зазначають, що новий підхід сприятиме підвищенню професійної компетентності фахівців у сфері військово-патріотичного виховання, суттєво підвищить ідеологічну складову оборонної стійкості, рівень обороноздатності та посилить національну безпеку України:
«Внаслідок війни ми отримаємо численну армію ветеранів з великим ціннісним потенціалом, який необхідно долучити до відновлення країни у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Зокрема, у сфері національно-патріотичного виховання», - додала Строкач.
Доповнення
Міністерство розробило постанову № 1399 від 17 грудня 2022 року, яке гарантує ветеранам війни право викладати предмет «Захист України» у закладах освіти, та проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву», що забезпечує імплементацію в систему національного спротиву практичного досвіду, набутого ветеранами війни зі захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також розширюється склад суб’єктів, відповідальних за здійснення початкової загальновійськової підготовки громадян шляхом додавання Мінветеранів.
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Окрім того, за ініціативою Мінветеранів Національним університетом оборони України розроблено Програму підвищення кваліфікації кадрового потенціалу з-поміж ветеранів війни за напрямом початкова військова підготовка в системі освіти. Міноборони визначило базовим навчальним закладом, в якому відбуватиметься навчання ветеранів війни Національний університет оборони України.
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