Первые 26 ветеранов войны прошли обучение и будут преподавать начальную военную подготовку в школах

Детали

Минветеранов совместно с Минобороны Украины реализуют проект, которым предусмотрено привлечение ветеранов войны к преподаванию начальной военной подготовки. Участники из 15 областей Украины прошли курсы по повышению квалификации на базе Национального университета обороны Украины по обновленной программе.

Цитата

«На днях состоялся первый выпуск 26 слушателей курса по повышению квалификации, которые получили государственные сертификаты. В ходе обучения ветераны усовершенствовали свое педагогическое мастерство, получили актуальную информацию по базовым курсам по тактической медицине, огневой подготовке, истории украинского войска, а также психологии», - сообщила и.о. директора Департамента гражданской идентичности и ветеранского развития Минветеранов Светлана Строкач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОН работает над тем, чтобы в каждой школе был психолог - Лисовой

В ведомстве отмечают, что новый подход будет способствовать повышению профессиональной компетентности специалистов в сфере военно-патриотического воспитания, существенно повысит идеологическую составляющую оборонной устойчивости, уровень обороноспособности и усилит национальную безопасность Украины:

«В результате войны мы получим многочисленную армию ветеранов с большим ценностным потенциалом, который необходимо привлечь к восстановлению страны во всех сферах жизнедеятельности общества. В частности, в сфере национально-патриотического воспитания», - добавила Строкач.

Дополнение

Министерство разработало постановление № 1399 от 17 декабря 2022 года, которое гарантирует ветеранам войны право преподавать предмет «Защита Украины» в учебных заведениях, и проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах национального сопротивления», что обеспечивает имплементацию в систему национального сопротивления практического опыта, приобретенного ветеранами войны по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также расширяется состав субъектов’объектов, ответственных за осуществление начальной общевойсковой подготовки граждан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минная безопасность войдет в один из школьных курсов - МОН

Кроме того, по инициативе Минветеранов Национальным университетом обороны Украины разработана Программа повышения квалификации кадрового потенциала среди ветеранов войны по направлению начальная военная подготовка в системе образования. Минобороны определило базовым учебным заведением, в котором будет происходить обучение ветеранов войны Национальный университет обороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве анонсировали запуск "масштабного пилота" по повышению заработной платы учителям