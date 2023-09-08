В уряді анонсували запуск "масштабного пілота" з підвищення заробітної плати вчителям

Цитата

"У нас немає іншого виходу як не трансформувати систему освіти. Наступного року ми плануємо запустити масовий, масштабний пілот з новою заробітною платою (для вчителів, - ред.). Бо на сьогодні є 50 видів доплати до заробітної плати. Досить складний процес формування цієї тарифної сітки і нарахування заробітної плати. Така складна система, а в результаті виходить досить маленька заробітна плата", - зазначив Федоров.

Деталі

За його словами, трансформація в системі освіти передбачає створення умов, для того, щоб педагоги "залишалися в системі і були щасливими", а також, щоб приходили нові працівники і отримували гідні умови праці.

"Вчителі повинні стати рок-зірками. Вони повинні заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата по країні. А взагалі, в ідеальному світі, в них повинна бути одна з найбільших заробітних плат", - сказав міністр.

Федоров розповів, що 80% заробітної плати вчителів буде певний оклад, решта - кілька видів доплат. Він підкреслив, що "з самого початку" базова ставка буде "досить великою" і покриватиме багато задач, які виконує педагог.

"Далі вже буде всього кілька видів доплат, наприклад, доплата від директора для того, щоб він зміг ставити певні KPI, розвивати вчителів... Поки що попередньо плануємо, що з вересня наступного року саме запрацює нова заробітна плата", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий на щорічній серпневій конференції анонсував новий формат оплати праці працівників шкіл, який передбачає вихід з єдиної тарифної сітки і запровадження базової частини зарплати обсягом близько 80% та надбавок.