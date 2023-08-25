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Лісовий анонсував новий формат оплати праці освітян: базова частина, надбавки та доплати

Лісовий анонсував новий формат оплати праці освітян: базова частина, надбавки та доплати

Київ • УНН

 • 1587229 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий на щорічній серпневій конференції анонсував новий формат оплати праці працівників шкіл, який передбачає вихід з єдиної тарифної сітки і запровадження базової частини зарплати обсягом близько 80% та надбавок, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Протягом 2023-2024 років триватиме робота щодо формування відповідних політик і експертиз. А упродовж 2024-2025 років МОН планує реалізувати пілотний проєкт щодо нового формату оплати. Плануємо попередньо реалізувати його в 500 школах. Хочемо вийти з єдиної тарифної сітки. Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки”, - сказав Лісовий.

Деталі

Окрім базової частини заробітної плати, освітяни, як очікується, також отримуватимуть надбавки, зокрема регіональні доплати та доплати від директора школи. Однак, залишається питання коли можна буде реалізувати такий проєкт.

“Якщо ми б зараз сказали про підвищення зарплати, то було б очевидно, що під час війни в економіці, яка працює на фронт, це зробити практично неможливо. Але змінити систему і змінити підходи, і поступово готуватися до введення нового підходу, нових принципів – це те, чим ми зараз працюємо”, - зазначив міністр.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що зарплата вчителів після перемоги обговорюється на рівні 40 тис. грн.

Згідно з даними МОН, до середньої зарплати молодого вчителя на 2023 рік входить посадовий оклад 5,7 тис. грн і надбавки за престижність праці та за вислугу років - 1,9 тис. грн (разом). Тобто загалом 7,6 тис. грн. Тоді як середня зарплата в країні - 13,4 тис. грн, тобто майже вдвічі вища.

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