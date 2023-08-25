Лісовий анонсував новий формат оплати праці освітян: базова частина, надбавки та доплати

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“Протягом 2023-2024 років триватиме робота щодо формування відповідних політик і експертиз. А упродовж 2024-2025 років МОН планує реалізувати пілотний проєкт щодо нового формату оплати. Плануємо попередньо реалізувати його в 500 школах. Хочемо вийти з єдиної тарифної сітки. Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки”, - сказав Лісовий.

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Окрім базової частини заробітної плати, освітяни, як очікується, також отримуватимуть надбавки, зокрема регіональні доплати та доплати від директора школи. Однак, залишається питання коли можна буде реалізувати такий проєкт.

“Якщо ми б зараз сказали про підвищення зарплати, то було б очевидно, що під час війни в економіці, яка працює на фронт, це зробити практично неможливо. Але змінити систему і змінити підходи, і поступово готуватися до введення нового підходу, нових принципів – це те, чим ми зараз працюємо”, - зазначив міністр.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що зарплата вчителів після перемоги обговорюється на рівні 40 тис. грн.

Згідно з даними МОН, до середньої зарплати молодого вчителя на 2023 рік входить посадовий оклад 5,7 тис. грн і надбавки за престижність праці та за вислугу років - 1,9 тис. грн (разом). Тобто загалом 7,6 тис. грн. Тоді як середня зарплата в країні - 13,4 тис. грн, тобто майже вдвічі вища.