Лисовый анонсировал новый формат оплаты труда педагогов: базовая часть, надбавки и доплаты

Цитата

“В течение 2023-2024 годов будет продолжаться работа по формированию соответствующих политик и экспертиз. А в течение 2024-2025 годов МОН планирует реализовать пилотный проект по новому формату оплаты. Планируем предварительно реализовать его в 500 школах. Хотим выйти из единой тарифной сетки. Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки”, - сказал Лисовый.

Детали

Кроме базовой части заработной платы, педагоги, как ожидается, также будут получать надбавки, в частности региональные доплаты и доплаты от директора школы. Однако, остается вопрос когда можно будет реализовать такой проект.

“Если мы бы сейчас сказали о повышении зарплаты, то было бы очевидно, что во время войны в экономике, которая работает на фронт, это сделать практически невозможно. Но изменить систему и изменить подходы, и постепенно готовиться к введению нового подхода, новых принципов – это то, чем мы сейчас работаем”, - отметил министр.

Напомним

Ранее сообщалось, что зарплата учителей после победы обсуждается на уровне 40 тыс. грн.

Согласно данным МОН, в среднюю зарплату молодого учителя на 2023 год входит должностной оклад 5,7 тыс. грн и надбавки за престижность труда и за выслугу лет - 1,9 тыс. грн (вместе). То есть в целом 7,6 тыс. грн. Тогда как средняя зарплата в стране - 13,4 тыс. грн, то есть почти вдвое выше.