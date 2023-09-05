В Україні приблизно 20 тисяч людей втратили кінцівки через війну — AP
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Приблизно 20 тисяч українців, переважно солдатів, втратили кінцівки через війну. Європа не переживала нічого подібного з часів Першої світової війни, пише АР, передає УНН.
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Керівниця центру реабілітації українських військових з ампутованими кінцівками Superhumans Ольга Руднєва вважає, що в Україні не вистачає протезистів, щоб задовольнити зростаючу потребу. За її словами, перед війною лише п’ять фахівців по всій
Україні пройшли формальну реабілітаційну підготовку для людей з ампутаціями рук чи кистей.
Руднєва підрахувала, що з початку війни 20 тисяч українців пережили принаймні одну ампутацію. Каже, вибухові поранення є одними з найпоширеніших у війні з довгою лінією фронту.
Найважче для багатьох людей з ампутованими кінцівками — це навчитися жити з болем — болем від протеза, болем від самої травми, болем від тривалих наслідків ударної хвилі вибуху.
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