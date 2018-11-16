Шахтеры перекрыли международную трассу в Польшу
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня во Львовской области горняки перекрыли международную трассу "Львов – Рава-Русская". Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
"На автодорога "Львов - Рава-Русская" на 36км вблизи села Воля-Высоцкая происходило перекрытие движения шахтерами около 50 человек путем непрерывного перехода дороги по пешеходному переходу, митингующие требовали выплату задолженности по заработной плат", – сообщили в патрульной полиции.
Также была достигнута договоренность об освобождении проезжей части каждые 15 минут для предоставления возможности проезда автомобилям в течение 5 минут.
"Дополнительно выставлен экипаж вблизи с. Замок, который направляет транспортны средства в объезд перекрытия", – добавили в патрульной полиции.
Пикет горняков продолжался до 12:00.
Напомним, горняки четырех шахт и структурных подразделений ПАО "Лисичанскуголь" с 19 октября протестуют в шахте, под землей. Они требуют выплаты долга по зарплате. Из-за невыплаты горнякам зарплат открыли уголовное производство.