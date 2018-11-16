Шахтарі перекрили міжнародну трасу до Польщі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні на Львівщині гірники перекрили міжнародну трасу "Львів – Рава-Руська". Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції області.
"На автодорога "Львів – Рава-Руська" на 36км поблизу села Воля Висоцька відбувалося перекриття руху шахтарями близько 50 осіб шляхом безперервного переходу дороги по пішохідному переходу, мітингувальники вимагали виплату заборгованості по заробітній плат", – повідомили у патрульній поліції.
Також було домовлено про звільнення проїжджої частини кожні 15 хвилин для надання можливості проїзду автомобілям протягом 5 хвилин.
"Додатково виставлений екіпаж поблизу с. Замочок, який скеровує транспортны засоби в об'їзд перекриття", – додали у патрульній поліції.
Пікет гірників тривав до 12:00.
Нагадаємо, гірняки чотирьох шахт та структурних підрозділів ПАТ "Лисичанськвугілля" з 19 жовтня протестують у шахті, під землею. Вони вимагають виплати боргу по зарплаті. Через невиплату гірникам зарплат відкрили кримінальне провадження.