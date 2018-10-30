На Луганщині вже 12 днів триває підземний протест шахтарів

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Гірняки чотирьох шахт та структурних підрозділів ПАТ "Лисичанськвугілля" уже 12 днів протестують у шахті, під землею, вимагаючи виплатити борг по заробітній платі. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.