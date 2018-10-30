На Луганщині вже 12 днів триває підземний протест шахтарів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Гірняки чотирьох шахт та структурних підрозділів ПАТ "Лисичанськвугілля" уже 12 днів протестують у шахті, під землею, вимагаючи виплатити борг по заробітній платі. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Шахтарі чотирьох шахт та структурних підрозділів ПАТ "Лисичанськвугілля" продовжують підземний протест дванадцяту добу!" – написав Волинець.
За його словами, після того, як одного з протестувальників видали на поверхню з підозрою на пневмонію, на його місце спустився інший гірник. Наразі 15 гірників перебувають під землею на глибині 600 метрів.
Крім того, як повідомив у Facebook представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, вчора у Лисичанську гірняки перекрили дорогу.
"У Лисичанську шахтарі перекрили дорогу. Автотранспорт не пропускають. Вимоги одне: виплатити борг по заробітній платі", – написав представник Омбудсмена.
Також, як повідомив Волинець, планується, що сьогодні на центральній площі Лисичанська пройде мітинг у підтримку гірників.
Нагадаємо, через викид вугілля на шахті "Центральна" у Донецькій області загинув гірник.