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В Луганской области уже 12 дней продолжается подземный протест шахтеров

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Горняки четырех шахт и структурных подразделений ПАО "Лисичанскуголь" уже 12 дней протестуют в шахте, под землей, требуя выплатить долг по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Шахтере четырех шахт и структурных подразделений ПАО "Лисичанскуголь" продолжают подземный протест двенадцатые сутки!" – написал Волынец.

По его словам, после того, как одного из протестующих выдали на поверхность с подозрением на пневмонию, на его место спустился другой горняк. Сейчас 15 горняков находятся под землей на глубине 600 метров.

Кроме того, как сообщил в Facebook представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, вчера в Лисичанске горняки перекрыли дорогу.

"В Лисичанске шахтеры перекрыли дорогу. Автотранспорт не пропускают. Требования одно: выплатить долг по заработной плате", – написал представитель Омбудсмена.

Также, как сообщил Волынец, планируется, что сегодня на центральной площади Лисичанска пройдет митинг в поддержку горняков.

Напомним, из-за выброса угля на шахте "Центральная" в Донецкой области погиб горняк.

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