На Донбасі через викид вугілля на шахті загинув гірник

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На шахті "Центральна" у Донецькій області стався викид вугілля. У результат один гірник загинув, а інший потрапив до лікарні з травмою тазу. Про це повідомив Уповноважений з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у Facebook, передає УНН.