На Донбасі через викид вугілля на шахті загинув гірник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На шахті "Центральна" у Донецькій області стався викид вугілля. У результат один гірник загинув, а інший потрапив до лікарні з травмою тазу. Про це повідомив Уповноважений з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у Facebook, передає УНН.
"Вчора о 19:45 на шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля", на ділянці 95, горизонт 1146 м, в очисному забої стався викид вугілля, в результаті якого загинув гірник очисного забою (забійник) 1978 року народження. Другий гірник очисного забою 1992 року народження, перебуває в лікарні. За попередньою інформацією, гірник отримав травму (накол) тазу", – написав представник Омбудсмена.
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Він додав, що у загиблого шахтаря залишилися дружина і двоє дітей.
Нагадаємо, внаслідок обвалу породи на шахті "Тошківська" у Луганській області загинув шахтар.