На Донбассе из-за выброса угля на шахте погиб горняк

"Вчера в 19:45 на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь", на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 года рождения. Второй горнорабочий очистного забоя 1992 года, находится в больнице. По предварительной информации, горняк получил травму (на кол) таза", – написал представитель Омбудсмена.

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Он добавил, что у погибшего шахтера остались жена и двое детей.

Напомним, в результате обвала породы на шахте "Тошковская" в Луганской области погиб шахтер.



