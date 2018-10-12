На Донбассе из-за выброса угля на шахте погиб горняк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На шахте "Центральная" в Донецкой области произошел выброс угля. В результате один горняк погиб, а другой попал в больницу с травмой таза. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook, передает УНН.
"Вчера в 19:45 на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь", на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 года рождения. Второй горнорабочий очистного забоя 1992 года, находится в больнице. По предварительной информации, горняк получил травму (на кол) таза", – написал представитель Омбудсмена.
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Он добавил, что у погибшего шахтера остались жена и двое детей.
Напомним, в результате обвала породы на шахте "Тошковская" в Луганской области погиб шахтер.