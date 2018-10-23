"Шахтер" в большинстве упустил победу над "Манчестер Сити" в Юношеской Лиге УЕФА

Первыми опасный момент создали футболисты "горняков". Десятый номер Бондаренко украл мяч у оппонента и решился на дальний удар - игровой снаряд прошел у стойки. Англичане ответили похожим моментом. Мяч после попытки 7-го номера прошел у штанги.



Мог открыть счет полузащитник украинцев Чех, но на его выстрел среагировал кипер, который перевел мяч в перекладину ворот.



Начиная с 62 минуты "горожане" остались в меньшинстве за вторую желтую карточку Нмечы. Этим воспользовались футболисты "Шахтера". Кулаков откликнулся на верховую подачу на ближнюю штангу от партнера - 1:0. Казалось украинцы не потеряют заработанные три очка, однако на 5 компенсированной минуте Харвуд-Беллис удачно сыграл на добивании и подарил "мещанам" ничью 1:1.



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Заметим, что оба клуба получили по 1 баллу в групповом этапе. Лидером квартета стал "Хоффенхайм" (9 очков), обыгравший "Лион" 3:1 (6).