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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113296 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160548 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150209 просмотра

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"Шахтер" в большинстве упустил победу над "Манчестер Сити" в Юношеской Лиге УЕФА

"Шахтер" в большинстве упустил победу над "Манчестер Сити" в Юношеской Лиге УЕФА

Киев  •  УНН

 • 13520 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. 19-летние футболисты донецкого "Шахтера" провели домашнюю встречу третьего тура Юношеской Лиги УЕФА против ровесников из "Манчестер Сити", передает корреспондент УНН.

Первыми опасный момент создали футболисты "горняков". Десятый номер Бондаренко украл мяч у оппонента и решился на дальний удар - игровой снаряд прошел у стойки. Англичане ответили похожим моментом. Мяч после попытки 7-го номера прошел у штанги.

Мог открыть счет полузащитник украинцев Чех, но на его выстрел среагировал кипер, который перевел мяч в перекладину ворот.

Начиная с 62 минуты "горожане" остались в меньшинстве за вторую желтую карточку Нмечы. Этим воспользовались футболисты "Шахтера". Кулаков откликнулся на верховую подачу на ближнюю штангу от партнера - 1:0. Казалось украинцы не потеряют заработанные три очка, однако на 5 компенсированной минуте Харвуд-Беллис удачно сыграл на добивании и подарил "мещанам" ничью 1:1.

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Заметим, что оба клуба получили по 1 баллу в групповом этапе. Лидером квартета стал "Хоффенхайм" (9 очков), обыгравший "Лион" 3:1 (6).

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