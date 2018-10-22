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Зінченко назвав найкращим періодом проведені роки в "Шахтарі"

Зінченко назвав найкращим періодом проведені роки в "Шахтарі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в очікуванні майбутнього поєдинку Ліги чемпіонів з "Шахтарем" прокоментував свій досвід виступів у складі українського клубу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "помаранчево-чорних".

"Це було трохи раніше, але тоді я й уявити собі не міг, що опинюся в такому великому клубі під керівництвом такого великого тренера. У будь-якому випадку той час, ті п'ять років, які я провів у донецькому "Шахтарі", були одними з кращих в моєму житті. Саме там я отримав футбольний фундамент", - наголосив наш співвітчизник.

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Також футболіст "жовто-блакитної" збірної наголосив на важливості зустрічі для "городян" із "гірниками".

"Звичайно ж, дуже важливо, адже ми пам'ятаємо, що поступилися в першому турі "Ліону". Завтра чекає поєдинок з хорошим суперником. У "Шахтаря" в складі відмінні футболісти. Незважаючи на те що влітку пішли Фред, Бернард і інші, це відмінна команда, і ми готові у всеозброєнні зустрітися з нею на полі", - додав Зінченко.

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Зауважимо, що з 2010 по 2014 роки Зінченко був гравцем молодіжної команди "Шахтаря".

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