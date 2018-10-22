Зинченко назвал лучшим периодом проведенные годы в "Шахтере"

“Это было чуть раньше, но тогда я и представить себе не мог, что окажусь в таком большом клубе под руководством такого великого тренера. В любом случае то время, те пять лет, которые я провел в донецком „Шахтере“, были одними из лучших в моей жизни. Именно там я получил футбольный фундамент”, - отметил наш соотечественник.

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Также футболист “желто-голубой” сборной отметил важность встречи для “горожан” с “горняками”.

“Конечно же, очень важно, ведь мы помним, что уступили в первом туре ”Лиону“. Завтра предстоит поединок с хорошим соперником. У ”Шахтера“ в составе отличные футболисты. Несмотря на то, что летом ушли Фред, Бернард и другие, это отличная команда, и мы готовы во всеоружии встретиться с ней на поле”, - добавил Зинченко.

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Отметим, что с 2010 по 2014 годы Зинченко был игроком молодежной команды “Шахтера”.