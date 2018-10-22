"Манчестер Сіті" із Зінченком прибув у Харків на матч з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Чинний чемпіон Англії "Манчестер Сіті" прилетів у Харків, де зіграє зустріч третього туру групової стадії Ліги чемпіонів із "Шахтарем", повідомляє УНН з посиланням на сайт "міщан".
Хосеп Гвардіола привіз в Україну трьох воротарів, 6 захисників, 10 півзахисників та 2-х нападників:
воротарі: Едерсон, Деніел Грімшоу, Аріянет Муріч;
захисники: Кайл Уокер, Венсан Компані, Джон Стоунз, Емерік Лапорт, Бенжамен Менді, Ніколас Отаменді;
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півзахисники: Рахім Стерлінг, Кевін де Брюйне, Лерой Сане, Бернарду Сілва, Давид Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез, Олександр Зінченко, Філіп Фоден, Браїм Діас;
нападники: Серхіо Агуеро, Габріел Жезус.
Матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" розпочнеться завтра о 22:00.