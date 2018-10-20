"Десна" у більшості не втримала нічию у зустрічі зі "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Поєдинком “Шахтар” — “Десна” відновився чемпіонат України з футболу після паузи відведеної на матчі національних збірних, передає кореспондент УНН.
Супермомент згаяли футболісти чернігівського колективу на 7 хвилині. У швидкому випаді Філіпов примудрився не замкнути простріл партнера у напівпорожні ворота. Ще непоганий удар гравця “Десни” відбувся під завершення 30-хвилинки — вище воріт. Натомість “гірники” не зуміли створити по-справжньому гострих нагод у першій частині.
Один із головних моментів зустрічі відбувся на 64 хвилині, коли нападник донеччан Кайоде за поштовх у спину опоненту отримав пряму червону. Попри це вдача повернулася “Шахтарю” на 88 хвилині, саме тоді Майкон реалізував штрафний та приніс команді три очки — 1:0.
Варто відзначити, що в рамках завтрашньої програми 12-го туру УПЛ будуть зіграні два поєдинки.