Лідер "Шахтаря" пропустить поєдинок проти "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Делегація ФК "Шахтар", включаючи першу команду і менеджмент, прибула до Харкова, де вже завтра зіграють в Лізі чемпіонів з англійським "Манчестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
До майбутнього протистояння у підготовці беруть участь 21 футболіст. Точно не зможе взяти участь в матчі один з лідерів команди Марлос. У Києві також залишилися травмовані Тайсон, Олег Кудрик, Іван Ордець.
Повний список гравців, які можуть потрапити в заявку на поєдинок з "Манчестер Сіті", виглядає наступним чином:
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- воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов;
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- захисники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Давид Хочолава, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький;
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- півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Фернандо, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Веллінгтон Нем, Дентіньо, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко;
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- нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.
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Додамо також, у матчі з "Манчестер Сіті", який розпочнеться 23 жовтня о 22:00 на ОСК "Металіст", український колектив зможе поборотися за першу звитягу у нинішньому розіграші ЛЧ.
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