"Шахтар" у більшості втратив перемогу над "Манчестер Сіті" у Юнацькій Лізі УЄФА

Першими небезпечний момент створили футболісти "гірників". Десятий номер Бондаренко поцупив м'яч у опонента та наважився на дальній удар – ігровий снаряд пройшов біля стійки. Англійці відповіли схожим моментом. М'яч після спроби 7-го номера пройшов біля штанги.



Міг відкрити рахунок півзахисник українців Чех, але на його постріл зреагував кіпер, який перевів м'яч у поперечину воріт.



Починаючи з 62 хвилини "міщани" залишились у меншості через другу жовту картку Нмечи. Цим скористалися футболісти "Шахтаря". Кулаков відгукнувся на верхову подачу на ближню стійку від партнера – 1:0. Здавалося українці не втратять зароблені три очки, проте на 5 компенсованій хвилині Харвуд-Белліс вдало зіграв на добиванні і подарував "міщанам" нічию 1:1.



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Зауважимо, що обидва клуби здобули по 1 балу в груповому етапі. Лідером квартету став "Хоффенхайм" (9 очок), який обіграв "Ліон" 3:1 (6).