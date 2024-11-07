Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил об эскалации войны из-за участия Северной Кореи в боевых действиях. Зеленский подчеркнул, что уступки агрессору являются неприемлемыми для Украины и самоубийством для Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия вызвала эскалацию войны против Украины, ведь Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе, пытаясь убивать украинцев на европейской земле. Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.
"Перед нами много вызовов. Со времени нашей последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно россия вызвала эту эскалацию. Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле. Со времени июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться путину, отступить, пойти на какие-то "уступки". И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" перед путиным. Это неприемлемо для Украины и самоубийством для всей Европы. А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже даст Европе покой? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого", - сказал Зеленский.
Он отметил, что не должно быть иллюзий, что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какой-то европейской страны можно купить справедливый мир.
"Мир - это вознаграждение только для сильных. Поэтому альтернативы сильной Европе нет. А для силы важно единство", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества.