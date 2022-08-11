Сестра лидера КНДР пригрозила уничтожить власти Южной Кореи при попытке занести COVID-19

Цитата

«Если противник продолжит совершать опасные действия, которые могут занести вирус в нашу республику, мы ответим, уничтожив не только вирус, но и власти Южной Кореи», - сказала она.

Детали

Ранее сегодня Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР. Он «торжественно объявил о победе в максимально экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению проникшего на нашу территорию нового коронавируса и защите жизни и здоровья людей».

Дополнение

В КНДР сообщили о первом случае заболевания коронавирусом в мае. В июле власти КНДР называли причиной вспышки COVID-19 «странный предмет» на границе с Южной Кореей. Ким Чен Ын называл коронавирус величайшим потрясением с основания КНДР.