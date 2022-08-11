Сестра лидера КНДР пригрозила уничтожить власти Южной Кореи при попытке занести COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель председателя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут "провоцировать" проникновение коронавируса в Северную Корею, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
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«Если противник продолжит совершать опасные действия, которые могут занести вирус в нашу республику, мы ответим, уничтожив не только вирус, но и власти Южной Кореи», - сказала она.
Детали
Ранее сегодня Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР. Он «торжественно объявил о победе в максимально экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению проникшего на нашу территорию нового коронавируса и защите жизни и здоровья людей».
Дополнение
В КНДР сообщили о первом случае заболевания коронавирусом в мае. В июле власти КНДР называли причиной вспышки COVID-19 «странный предмет» на границе с Южной Кореей. Ким Чен Ын называл коронавирус величайшим потрясением с основания КНДР.