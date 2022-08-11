Сестра лідера КНДР пригрозила знищити владу Південної Кореї при спробі занести COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, заступник голови відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян знищить владу Південної Кореї, якщо вони "провокуватимуть" проникнення коронавірусу до Північної Кореї, пише УНН з посиланням на Yonhap.
Цитата
«Якщо противник продовжить чинити небезпечні дії, які можуть занести вірус до нашої республіки, ми відповімо, знищивши не лише вірус, а й владу Південної Кореї», - сказала вона.
Деталі
Раніше сьогодні Кім Чен Ин оголосив про перемогу над коронавірусом у КНДР. Він «урочисто оголосив про перемогу в максимально екстреній протиепідемічній кампанії зі знищення нового коронавірусу, що проник на нашу територію, і захисту життя і здоров'я людей».
Доповнення
У КНДР повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус у травні. У липні влада КНДР називала причиною спалаху COVID-19 «дивний предмет» на кордоні з Південною Кореєю. Кім Чен Ин називав коронавірус найбільшим потрясінням з заснування КНДР.