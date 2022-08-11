Сестра лідера КНДР пригрозила знищити владу Південної Кореї при спробі занести COVID-19

Цитата

«Якщо противник продовжить чинити небезпечні дії, які можуть занести вірус до нашої республіки, ми відповімо, знищивши не лише вірус, а й владу Південної Кореї», - сказала вона.

Деталі

Раніше сьогодні Кім Чен Ин оголосив про перемогу над коронавірусом у КНДР. Він «урочисто оголосив про перемогу в максимально екстреній протиепідемічній кампанії зі знищення нового коронавірусу, що проник на нашу територію, і захисту життя і здоров'я людей».

Доповнення

У КНДР повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус у травні. У липні влада КНДР називала причиною спалаху COVID-19 «дивний предмет» на кордоні з Південною Кореєю. Кім Чен Ин називав коронавірус найбільшим потрясінням з заснування КНДР.