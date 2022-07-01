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Північна Корея звинуватила "інопланетян" у спалаху COVID-19

Північна Корея звинуватила "інопланетян" у спалаху COVID-19

Київ • УНН

 • 282599 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Північна Корея заявила в п'ятницю, що перший спалах COVID-19 у країні почався з того, що пацієнти торкнулися "інопланетних речей" неподалік кордону з Південною Кореєю, очевидно, переклавши провину за хвилю інфекції, що обрушилася на цю ізольовану країну, на сусіда. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Оголосивши результати зондування, Північ наказала своїм громадянам "пильно боротися з інопланетянами, що приносяться вітром та іншими кліматичними явищами та повітряними кулями в районах уздовж демаркаційної лінії та кордонів".

За даними державних ЗМІ країни, у 18-річного солдата та п'ятирічного вихованця дитячого садка, які контактували з невстановленими матеріалами "на пагорбі навколо казарм та житлових кварталів" у східному повіті Кумган на початку квітня, були симптоми, а пізніше позитивний результат на коронавірус.

"Результати розслідування показали, що кілька людей, які прибули з району Іфорі повіту Кумган провінції Кангвондо до столиці в середині квітня, були хворі на лихоманку, і серед їхніх контактів було відзначено різке зростання випадків лихоманки", — повідомляють державні ЗМІ.

ЗМІ заявили, що всі інші випадки лихоманки, зареєстровані в країні до середини квітня, були спричинені іншими захворюваннями, але не уточнили якими.

Контекст

Північна Корея бореться зі своїм першим спалахом COVID-19, оголосивши надзвичайний стан у травні після кількох років запровадження жорстких обмежень для запобігання проникненню вірусу в країну.

У липні 2020 року лідер Півночі Кім Чен Ин оголосив надзвичайний стан і ввів тритижневий карантин у місті Кесон, неподалік міжкорейського кордону, після того, як людина, яка перейшла на Південь у 2017 році, повернулася до міста з симптомами COVID.
Північ заявила, що хвиля COVID показала ознаки ослаблення, хоча експерти підозрюють заниження даних, опублікованих у підконтрольних уряду ЗМІ.

У п'ятницю Північна Корея повідомила про ще 4570 осіб із симптомами лихоманки, при цьому загальна кількість пацієнтів із лихоманкою, зареєстрованих з кінця квітня, склала 4,74 мільйона осіб.

Пхеньян щодня оголошує кількість хворих на лихоманку, не вказуючи їх як хворих на COVID, мабуть, через відсутність наборів для тестування.

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