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Северная Корея обвинила "инопланетян" во вспышке COVID-19

Северная Корея обвинила "инопланетян" во вспышке COVID-19

Киев • УНН

 • 282597 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Северная Корея заявила в пятницу, что первая вспышка COVID-19 в стране началась с того, что пациенты дотронулись "инопланетных вещей" неподалеку от границы с Южной Кореей, очевидно, переведя вину за волну инфекции, обрушившуюся на эту изолированную страну, на соседа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Объявив результаты зондирования, Север приказал своим гражданам "пристально бороться с инопланетянами, приносимыми ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами в районах вдоль демаркационной линии и границ".

По данным государственных СМИ страны, у 18-летнего солдата и пятилетнего воспитанника детского сада, контактировавшего с неустановленными материалами "на холме вокруг казарм и жилых кварталов" в восточном уезде Кумган в начале апреля, были симптомы, а позже положительный результат на коронавирус.

"Результаты расследования показали, что несколько человек, прибывших из уездного района Ифори провинции Кангвондо в столицу в середине апреля, были больны лихорадкой, и среди их контактов был отмечен резкий рост случаев лихорадки", — сообщают государственные СМИ .

СМИ заявили, что все другие случаи лихорадки, зарегистрированные в стране до середины апреля, были вызваны другими заболеваниями, но не уточнили какими.

Контекст

Северная Корея борется со своей первой вспышкой COVID-19, объявив чрезвычайное положение в мае после нескольких лет введения жестких ограничений для предотвращения проникновения вируса в страну.

В июле 2020 года лидер Севера Ким Чен Ын объявил чрезвычайное положение и ввел трехнедельный карантин в городе Кесон, недалеко от межкорейской границы, после того, как человек, перешедший на Юг в 2017 году, вернулся в город с симптомами COVID.

Север заявил, что волна COVID показала признаки ослабления, хотя эксперты подозревают занижение данных, опубликованных в подконтрольных правительству СМИ.

В пятницу Северная Корея сообщила еще о 4570 случаях с симптомами лихорадки, при этом общее количество пациентов с лихорадкой, зарегистрированных с конца апреля, составило 4,74 миллиона человек.

Пхеньян ежедневно объявляет количество больных лихорадкой, не указывая их как больных COVID, по-видимому, из-за отсутствия наборов для тестирования.

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