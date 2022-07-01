Северная Корея обвинила "инопланетян" во вспышке COVID-19

КИЕВ. 1 июля. УНН. Северная Корея заявила в пятницу, что первая вспышка COVID-19 в стране началась с того, что пациенты дотронулись "инопланетных вещей" неподалеку от границы с Южной Кореей, очевидно, переведя вину за волну инфекции, обрушившуюся на эту изолированную страну, на соседа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.