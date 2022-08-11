Північна Корея заявила про "перемогу" над COVID-19

Деталі

З 29 липня Північна Корея не повідомляла про нові підозри коронавірусу, оскільки, як стверджують міжнародні організації, у країні можливості тестування обмежені.

Як зазначають аналітики, заява про перемогу може стати прелюдією до відновлення торгівлі, якій перешкоджають блокування кордонів та інші обмеження. Спостерігачі також заявили, що це може розчистити шлях для проведення Північною Кореєю випробувань ядерної зброї.

"Офіційна смертність Північної Кореї у кількості 74 людини є "безпрецедентним дивом" порівняно з іншими країнами", - зазначає KCNA з посиланням на посадовця.

Замість підтверджених випадків Північна Корея повідомила про кількість людей із симптомами лихоманки. Ці щоденні випадки досягли піку в понад 392 920 15 травня, що спонукало експертів у сфері охорони здоров’я попереджати про неминучу кризу.

Доповнення

Наприкінці травня Пхеньян заявив, що почав бачити "прогрес" у боротьбі зі спалахом, але експерти, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, неодноразово ставили це під сумнів.

Вважається, що Північна Корея не вакцинувала жодного зі своїх приблизно 25 мільйонів громадян, відмовившись від щеплень, запропонованих програмою Covax ВООЗ.

Спеціалізований сайт NK News, що базується в Сеулі, повідомив, що Північна Корея імпортувала 3554 інвазивні апарати ШВЛ з Китаю в червні, що значно більше, ніж у квітні, незважаючи на загальне скорочення торгівлі.

Додамо

За даними KCNA, з кінця квітня в Північній Кореї було зареєстровано майже 4,8 мільйона випадків зараження, всього 74 особи померли за офіційного рівня смертності 0,002 відсотка.

Експерти кажуть, що в країні одна з найгірших систем охорони здоров'я у світі, з погано обладнаними лікарнями, кількома відділеннями інтенсивної терапії та відсутністю ліків чи вакцин для лікування COVID-19.