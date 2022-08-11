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Северная Корея заявила о "победе" над COVID-19

Северная Корея заявила о "победе" над COVID-19

Киев • УНН

 • 263019 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о "победе" в борьбе с COVID-19, а также приказал отменить введенные в мае противоэпидемические меры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

С 29 июля Северная Корея не сообщала о новых подозрениях коронавируса, поскольку, как утверждают международные организации, в стране возможности тестирования ограничены.

Как отмечают аналитики, заявление о победе может стать прелюдией к возобновлению торговли, которой препятствуют блокировка границ и другие ограничения. Наблюдатели также заявили, что это может расчистить путь для проведения Северной Кореей испытаний ядерного оружия.

"Официальная смертность Северной Кореи в количестве 74 человек является "беспрецедентным чудом" по сравнению с другими странами", - отмечает KCNA со ссылкой на должностное лицо.

Вместо подтвержденных случаев Северная Корея сообщила о количестве людей с симптомами лихорадки. Эти ежедневные случаи достигли пика в более чем 392 920 15 мая, что побудило экспертов в сфере здравоохранения предупреждать о неизбежном кризисе.

Дополнение

В конце мая Пхеньян заявил, что стал видеть "прогресс" в борьбе со вспышкой, но эксперты, в том числе Всемирная организация здравоохранения, неоднократно ставили это под сомнение.

Считается, что Северная Корея не вакцинировала ни одного из своих примерно 25 миллионов граждан, отказавшись от прививок, предложенных программой Covax ВОЗ.

Базирующийся в Сеуле специализированный сайт NK News сообщил, что Северная Корея импортировала 3554 инвазивных аппарата ИВЛ из Китая в июне, что значительно больше, чем в апреле, несмотря на общее сокращение торговли.

Добавим

По данным KCNA, с конца апреля в Северной Корее было зарегистрировано почти 4,8 миллиона случаев заражения, всего 74 человека скончались при официальном уровне смертности 0,002 процента.

Эксперты говорят, что в стране одна из самых плохих систем здравоохранения в мире, с плохо оборудованными больницами, несколькими отделениями интенсивной терапии и отсутствием лекарств или вакцин для лечения COVID-19.

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